Valizinden 13 litre kaçak içki çıktı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa’da düzenlenen yol kontrolleri kapsamında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 1 yolcunun valizlerine gizlenmiş halde 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli köyü mevkinde D-100 Karayolu üzerinde yol kontrollerine başladı. Bu kapsamda durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun valizinde yapılan aramada, gizlenmiş halde 13 litre kaçak içki ve 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahsa 4 bin 712 lira idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.