Van Başkale'de PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tespit edilen, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınakta, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Başkale'de PKK'lı teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, ilçenin Barış Mahallesi kırsalında 'Şehit Jandarma Er Durmuş Haliloğlu' operasyunu düzenledi. Operasyonlar sırasında PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 25 metre kablo, 2 tüp, 1 akü, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
FOTOĞRAFLI
24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!
Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Otel odasında turisti böyle buldular!
Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia
'Suudi Arabistan terör örgütü PYD'ye maddi destek verecek'
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı
Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum