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Van 8 yaşındaki Berhan için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 05:40 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak için tüm il seferber oldu. Jandarma, AFAD, UMKE ve vatandaşlar arama çalışmalarına başladı.

Van'ın Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Berhan Kıyak eve gelmeyince ailesi, komşuları ile birlikte çocuğu aramaya başladı.

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Çocuk bulunamayınca yetkililere haber verildi.

Van'da 8 yaşındaki Berhan Kıyak'tan haber alınamıyor

Kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlatırken, arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

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Jandarma, UMKE ve AFAD ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi çocuğun evinin yakınlarını ve dağlık arazide arama yaparken, polis ve jandarma dalgıçları ise mahallenin yakınından geçen Şamran Kanalında arama yaptı.

Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince çocuğun arama çalışmalarına ara verildi.

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(İHA)

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Van Kayıp Çocuk

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