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Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Van merkez Edremit ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynarken 8 yaşındaki Berhan Kıyak isimli çocuk dün akşam saatlerinde kayboldu.

Yetkililere haber verilmesi üzerine kısa sürede jandarma, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve mahalle sakinleri çevrede Berhan'ı aramaya başladı.

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SU KANALINDA BULUNDU

Dün saat 16.00 sıralarında kaybolan va ailesinin haber vermesi üzerine UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerince aranan 8 yaşındaki Berhan Kıyak' ın cansız bedeni sabah saatlerinde hidroelektrik santralinin yakınlarındaki su kanalında bulundu.

Olay yerindeki inceleme devam ediyor. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Berhan Kıyak Edremit Umke AFAD

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