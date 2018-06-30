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Van Gölü derinliklerinde yeni yapılara ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün sırlarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü derinliklerinde yeni yapılara ulaşıldı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün sırlarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, daha önce Van Gölü içinde ortaya çıkarılan Adilcevaz Kalesi'nin devamı olan yapılara ulaşıldı.
600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nün derinliklerinde saklı güzellikler ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda 'su altı peribacaları' olarak bilinen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki mikrobiyalitler ve 3 bin yıllık kale görüntülenmişti. Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'nde araştırma yapan belgesel ekibi, gölün derinliklerinde yeni kale kalıntıları tespit etti. TRT'de yayınlanan 'Mavi Tutku' adlı belgeseli hazırlayan ekip, önce drone ile gökyüzünden görüntülediği göle dalış yaptı. Dalış yapan ekip, daha önce tespit edilen kalenin devamı yapılara ulaştı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, ilçeye gelerek bulunan yapılarla ilgili inceleme yaptı. Prof. Dr. Işıklı, kalenin Orta Çağ'a dönemine ait olabileceğini söyledi. Adilcevaz’ın Van Gölü sahillerinde suyun altında muazzam yapıların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Işıklı, şöyle konuştu:
"Adilcevaz ilçesinde son birkaç gündür yapılan belgesel çekimleri sırasında tespit edilen su altındaki mimari yapılar ve keşifler hayranlık verici bir durumdadır. Bu mimari yapılar ve keşiflere baktığımızda çok derinlerde olmayan, kıyıya yakın bölgelerde yapıların varlığını gözlemledik. Tabii ki bu yapıların ne olduğu ve tarihlendirilmesinin nasıl yapılacağı konusunda biz arkeologların ve tarihçilerin çok daha fazla veriye ihtiyacı var. Fakat elimizdeki belgelere ve izlediğimiz görüntülere baktığımızda, bu yapıların Orta Çağ dönemine ait olabileceği kanaatine vardık. Bu yapıların Adilcevaz Kalesi'nin devamı olan yapılar olduğunu görmekteyiz. Elimizde bulunan verilerle birlikte, yine suyun altında bulunan yapıların bu kalenin devamı olduğunu gösteriyor. Bu aşamadan sonra yapılacak en önemli iş, şüphesiz bu keşfin derinlemesine araştırılmasını içermekte."
Adilcevaz'da suyun altındaki taihi yapıların gün yüzüne çıkarılması çalışmalarında yer alan dalgıç Cumali Birol ise araştırmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Birol, "Adilcevaz'da daha önce su altında bulduğumuz mimari yapının havadan çekimleri esnasında limanın dış kısımda da yapılar olduğunu tespit etmiş olduk. Anladık ki buradaki kale halen gizemini koruyor ve halen yeniliklere açık. Bununla birlikte Adilcevaz'da ve Van Gölü'nde yeni keşifler, çalışmalar ve alanlar bizleri bekliyor. Aynı zamanda Adilcevaz'da suyun altında ve karada bulunan peribacası mikrobiyalitlerinin tanıtımı açısından çaba sarf ediyoruz. Adilcevaz'ın ve Van Gölü havzasının turizme kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Adilcevaz sahilleri Van Gölü havzasının en uzun kıyı şeridine ve kumsallarına sahiptir. İnşallah yapacağımız çalışmalar bölgenin tanıtımı ve kalkınmasına da büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

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Van Gölü derinliklerinde yeni yapılara ulaşıldıVan Gölü derinliklerinde yeni yapılara ulaşıldıVan Gölü derinliklerinde yeni yapılara ulaşıldıVan Gölü derinliklerinde yeni yapılara ulaşıldı

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