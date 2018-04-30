Van Gölü'nden kaçak avlananların kullandığı ağ ve kayıklar ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü kıyısına inci kefali tutmak için atılan 600 metrelik misina ağı ve göle batırılan 2 balıkçı kayığı ele geçirildi.
Van'da, 15 Nisan- 15 Temmuz günleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Jandarma Asayiş İstihbarat ile Erciş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çelebibağı'ndaki Van Gölü kıyısında, inci kefali tutmak için atılan 600 metrelik manyat tipi misina ağı ile göle batırılan 2 balıkçı kayığı ele geçirdi. Şüphelilere 'Su Ürünleri Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.
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