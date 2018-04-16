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Van Havaalanı'nda metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:00 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 3 kişinin valizlerinde arama yaptı.

Van Havaalanı'nda metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu 3 kişinin valizlerinde arama yaptı. Yapılan detaylı aramada, valiz tabanına gizlenmiş 3 kilo 854 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P.'nin giriş kontrol noktasından geçti. 3 İranlı'nın X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenilmesi üzerine narkotik köpeği 'Bozo' ile detaylı arama yapıldı. Valizlerde yapılan aramalarda, valizin taban kısmına zulalanmış toplam 3 kilo 854 gram metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P. gözaltına alındı.

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Van Havaalanı'nda metamfetamin ele geçirildi

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