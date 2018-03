Van il genelinde 30 gün boyuna gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

Van Valiliği, il genelinde gösteri, yürüyüş, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması 30 gün boyunca izne bağlandığı duyuruldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 30.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde Valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmış, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesine izin verilmiş, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 30.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.