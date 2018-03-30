HABER

Van il genelinde 30 gün boyuna gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Van Valiliği, il genelinde gösteri, yürüyüş, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması 30 gün boyunca izne bağlandığı duyuruldu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1.

Van Valiliği, il genelinde gösteri, yürüyüş, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması 30 gün boyunca izne bağlandığı duyuruldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 30.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde Valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmış, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesine izin verilmiş, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 30.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi!İstanbul'da zabıtalar birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Karamel bir ilk oldu

Karamel bir ilk oldu

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.