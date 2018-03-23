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Van merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Van merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Van merkezli 15 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 Mart 2018 günü Van merkezli 15 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda; Kara Kuvvetleri ve jandarma personeli 8 muvazzaf asker ve 4 eski asker olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 sivil ile 2 muvazzaf asker olmak üzere toplam 4 firari şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir” denildi.

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