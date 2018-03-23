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Van merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:30 | Son Güncelleme

VAN merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf ve eski 4 asker olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

VAN, (DHA) - VAN merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda, Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf ve eski 4 asker olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. 2'si sivil, 2'si muvazzaf asker 4 kişi ise aranıyor.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) FETÖ/PDY'nin 'asker yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Dün düzenlenen operasyonlarda, Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf ve eski 4 asker olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. 2 sivil ve 2 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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