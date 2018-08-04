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Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

VAN merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları belirlenen 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.  Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları belirlenen 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Van merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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