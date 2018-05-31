Van merkezli 7 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van Merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul'da 'Şehit Jandarma Er Mermet Kizi' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak 7 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, örgütsel döküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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