Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van’ın Muradiye ilçesinde eroin imalathanesine polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek planlı çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi. Adı geçen köyde özel harekat polisi destekli biri eroin imalathanesi olmak üzere 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; 3 adet sanayi tipi ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3 adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bahse konu yerin eroin imalathanesi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Van polisi 3 ay içerisinde toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.
'Siyah minibüs'le infial yaratmıştı! Açıklama geldi!
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum