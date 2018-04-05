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Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde eroin imalathanesine polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi.

Van’ın Muradiye ilçesinde eroin imalathanesine polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek planlı çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi. Adı geçen köyde özel harekat polisi destekli biri eroin imalathanesi olmak üzere 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; 3 adet sanayi tipi ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3 adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bahse konu yerin eroin imalathanesi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Van polisi 3 ay içerisinde toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

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Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
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Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
3 / 7

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
4 / 7

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
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Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
6 / 7

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
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Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Van polisinden dev uyuşturucu operasyonu
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