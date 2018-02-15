Van’da 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ile kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin yol emniyet kontrol ve operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Başkale ilçesi Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen yol emniyet uygulama noktasına gelen şüpheli aracın içerisinde yapılan kontrolde, 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen hayvansal yağlara el konularak, gerekli işlem ve incelemeleri yapılmak üzere Başkale Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.
Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yolmaçayır Mahallesi’nde yapılan operasyon neticesinde ise 18 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hastaneyi karıştıran olay!
Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı
4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı
Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor
Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı
ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Okuyucu Yorumları 0 yorum