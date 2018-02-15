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Van’da 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 10:59 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ile kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin yol emniyet kontrol ve operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van’da 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ile kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin yol emniyet kontrol ve operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Başkale ilçesi Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen yol emniyet uygulama noktasına gelen şüpheli aracın içerisinde yapılan kontrolde, 1 ton 758 kilo hayvansal iç yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen hayvansal yağlara el konularak, gerekli işlem ve incelemeleri yapılmak üzere Başkale Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.
Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yolmaçayır Mahallesi’nde yapılan operasyon neticesinde ise 18 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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