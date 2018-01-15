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Van'da 10 ay önceki cinayette erkek arkadaş ve 3 kişi gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Van'da geçen yıl mart ayında G.A.'nın (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, genç kızın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen A.B. ile ona yardım ettikleri ileri sürülen 3 arkadaşı, emniyetteki sorgularının ardından bugün mahkemeye sevk edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerden A.B., 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, H.Ş., K.Ş. ve H.U. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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