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Van’da 106 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 106 kaçak göçmen yakalandı.Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 106 kaçak göçmen yakalandı.

Van’da 106 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Tuşba ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 106 kaçak göçmen yakalandı.
Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 106 kaçak göçmen yakalandı. Tuşba ilçesi Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Erciş karayolu üzerindeki devam eden, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulmak istenen minibüs ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde şüpheli minibüs karayolu üzerinde durdurulduğu esnada minibüs şoförü araçtan inerek araziye kaçmış peşinden yapılan takip neticesinde gecenin karanlığından faydalanarak kaçmıştır. Şüpheli minibüste yapılan kontrol ve arama neticesinde ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 56 kaçak göçmen yakalanmıştır. Ayrıca Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince termal kameralarla arazide yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, arazide toplu şekilde insanların yürüdüğünün tespit edilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerince yapılan kontrolde ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 50 kaçak göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak göçmenlere öncülük eden bir şüpheli organizatör gözaltına alınmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili olarak yakalanan 106 yabancı uyruklu göçmen işlemlerinin bitmesinin ardından Van Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecektir” denildi.

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