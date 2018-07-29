Van'da 106 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 106 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 106 göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'
Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
Yunanistan'daki darbeciler yangın faciasından kurtarıldı iddiası!
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum