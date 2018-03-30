Van'da 109 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı TIR'da 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş Karoyulu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada TIR'ın kapılarına gizlenmiş 213 paket halinde 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
'Tosuncuk'un yeni bombası'
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum