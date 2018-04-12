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Van’da 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar, Saray ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van’da 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gürpınar, Saray ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yolaşan Mahallesinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulama noktasına girmeyerek geri dönüş yapan şüpheli araç kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kovalamaca neticesinde, yol üzerinde terk edilmiş vaziyette ele geçirilen şüpheli araç içerisinde yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen, 12 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan Gevaş ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerince devam eden yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, 380 paket kaçak sigara ele geçirilmiş olup, üç ilçede yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde toplamda, 12 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kimlik bilgileri tespit edilen 1 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldığı belirtildi.

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