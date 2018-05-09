Van'da 125 Afgan kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla giren 125 Afgan kaçak yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran, Tuşba ve Başkale ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakların yakalanması için operasyon düzenledi. Çaldıran ilçesinde 53, Tuşba ilçesinde 58, Başkale ilçesinde ise 14 Afganistan uyruklu yakalandı. Organizatör olduğu ifade edilen 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 125 kaçak, ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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