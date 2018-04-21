Van’da 15 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekipleri tarafından 4 ayrı ilçede yapılan çalışmalar neticesinde 15 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik yol emniyet ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu uygulamalar kapsamında Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 6 bin 200 paket, Çaldıran Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri 3 bin 450 paket, Gevaş Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri 3 bin 500 paket ve Gürpınar Güzelsu Karakol Komutanlığı ekipleri 2 bin paket olmak üzere toplam 15 bin 150 paket yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen kaçak sigara ele geçirilirken, olaylarda yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol emniyet kontrol uygulamalarına azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.