Van'da 2 aile arasında silahlı kavga çıktı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, evlilik hazırlıkları yapan Sezer Bayat hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Gürpınar'a yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yatağan Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen iki aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada evlilik hazırlıkları yapan Sezer Bayat (22) vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bayat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 6 kişi ise çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Jandarma, başka bir olayın yaşanmaması için de köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.
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