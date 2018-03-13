Van’da 2 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü, il merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12 Mart 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 23 plaka sayılı araçta yapılan aramada aracın arka bölümüne gizlenmiş halde toplam 2 bin 750 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen B.K. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapılmıştır" denildi.
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