Van’da 2 bin 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 2 bin 800 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.
Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan avlanma yasağı nedeniyle Van Gölü’nde önlemlerini arttırdı. Van Gölü kıyısındaki Karahan bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda, kaçak balık avlayan bir kişi yakalandı. 22 çuval içerisinde 2 bin 800 kilogram kaçak balık ele geçirilirken, şahsa ise bin 322 TL idari para cezası verildi.
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Saadet Partisi ittifak için erken seçim kararını bekliyor!
Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Sokak sokak dolaşıp herkese rezil etti!
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Model mi, güvenlik görevlisi mi?
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Herkes ikiz sanıyor! Gerçeği öğrenen kulaklarına inanamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum