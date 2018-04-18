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Van’da 2 bin 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 2 bin 800 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan avlanma yasağı nedeniyle Van Gölü’nde önlemlerini arttırdı.

Van’da 2 bin 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 2 bin 800 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.
Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan avlanma yasağı nedeniyle Van Gölü’nde önlemlerini arttırdı. Van Gölü kıyısındaki Karahan bölgesinde yapılan çalışmalar sonucunda, kaçak balık avlayan bir kişi yakalandı. 22 çuval içerisinde 2 bin 800 kilogram kaçak balık ele geçirilirken, şahsa ise bin 322 TL idari para cezası verildi.

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