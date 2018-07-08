Van'da 27 Afgan kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla 2 grup halinde girdikleri belirlenen, Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale'ye bağlı Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında sınır hattı yakınlarında bulunan Meydan mevkisinde, 2 grubun ilerlediğini fark etti. Operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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