Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, aracın arka koltuklarına zulalanmış 58 paket halinde toplam 29 kilo 601 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ç.O. isimli şahıs ise gözaltına alındı.