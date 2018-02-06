HABER

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:38 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, aracın arka koltuklarına zulalanmış 58 paket halinde toplam 29 kilo 601 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ç.O. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

12 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

15 yaşındaki Nevroz'dan 4 aydır haber alınamıyor

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Namaz kılan kadının çantasını çalan hırsız kameralara yakalandı

Namaz kılan kadının çantasını çalan hırsız kameralara yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.