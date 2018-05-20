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Van'da 2'si çocuk 14 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan minibüste, ülkeye yasadışı yollarla giren 2'si çocuk 14 kaçak yakalandı.

Van'da 2'si çocuk 14 kaçak göçmen yakalandı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan minibüste, ülkeye yasadışı yollarla giren 2'si çocuk 14 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin üzerinde 400 TL sahte para bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye- Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Şeytan Köprüsü mevkiinde yol kontrolü yaptı. Durumundan şüphelenilen B.K. yönetimindeki 65 DL 098 plakalı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen, İstanbul ve Avrupa illerine gitmek isteyen 2'si çocuk 14 kaçak yakalandı. Kaçak göçmenlerden birinin üzerinde ise 400 TL sahte para bulundu.
Göçmenler Muradiye Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde karınları doyuruldu. Sürücü B.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

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Van'da 2'si çocuk 14 kaçak göçmen yakalandı

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