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Van’da 30 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciş-Ağrı karayolu Günebakan Kavşağı’nda şüphe üzerine çekici ve çekiciye takılı dorsede arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Erciş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciş-Ağrı karayolu Günebakan Kavşağı’nda şüphe üzerine çekici ve çekiciye takılı dorsede arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada; dorsenin dingilleri içerisine zulalanmış 61 paket halinde toplam 30 kilo 920 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

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