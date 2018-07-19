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Van'da 309 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 309 göçmen yakalandı.

Van'da 309 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 309 göçmen yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan 9 insan kaçakçılığı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkemece adli kotrol kararıyla serbest bırakıldı.
Merkez İpekyolu ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan çeşitli ülkelerden 309 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen 9 göçmen kaçakçısı adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 309 kaçak ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Van'da 309 kaçak göçmen yakalandıVan'da 309 kaçak göçmen yakalandıVan'da 309 kaçak göçmen yakalandıVan'da 309 kaçak göçmen yakalandı

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