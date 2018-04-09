Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İpekyolu ilçesi Karpuzalanı Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Yapılan detaylı aramada; aracın bagajındaki çuvallar içerisinde 30 paket halinde toplam 32 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.