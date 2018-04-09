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Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İpekyolu ilçesi Karpuzalanı Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İpekyolu ilçesi Karpuzalanı Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Yapılan detaylı aramada; aracın bagajındaki çuvallar içerisinde 30 paket halinde toplam 32 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 32 kilo eroin ele geçirildi

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