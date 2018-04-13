Van'da 36 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerinin yaptıkları yol ve kimlik kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan ve İran uyruklu 36 göçmen yakalandı.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde Afganistan uyruklu 19; Gevaş ilçesinde 6 İran ve 4 Afganistan; Tuşba ilçesinde ise 7 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçaklara yardım ettikleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı
Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hollanda'da Suriye kararı
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum