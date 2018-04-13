HABER

Van'da 36 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekiplerinin yaptıkları yol ve kimlik kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan ve İran uyruklu 36 göçmen yakalandı.

Van'da 36 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerinin yaptıkları yol ve kimlik kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan ve İran uyruklu 36 göçmen yakalandı.
Van Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde Afganistan uyruklu 19; Gevaş ilçesinde 6 İran ve 4 Afganistan; Tuşba ilçesinde ise 7 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 36 kaçak yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçaklara yardım ettikleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Van'da 36 kaçak yakalandıVan'da 36 kaçak yakalandı

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!Akar'ın korumasının bilgisayarında not bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.