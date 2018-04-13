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Van’da 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 36 kaçak şahıs yakalandı.Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde yabancı uyruklu şahıslarının dolaştığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Afganistan uyruklu kaçak şahsı yakaladı.

Van’da 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Erciş, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 36 kaçak şahıs yakalandı.
Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Kadınlar Plajı mevkiinde yabancı uyruklu şahıslarının dolaştığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Afganistan uyruklu kaçak şahsı yakaladı. Gevaş ve Tuşba ilçelerinde de devam eden faaliyetler neticesinde 6 İranlı ve 11 Afganistanlı olmak üzere toplam 36 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.
Kaçak şahısların ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği, olaylarla ilgili olarak da 6 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

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