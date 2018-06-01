Van'da 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çaldıran İlçesinde Uzunyol Piyade Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yaptığı gözetleme faaliyetinde, atlı bir kişinin İran sınırından kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edildi. Verilen bilgi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Uzunyol Mahallesi'nde bir ahırda yapılan aramada, 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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