HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Van'da 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çaldıran İlçesinde Uzunyol Piyade Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yaptığı gözetleme faaliyetinde, atlı bir kişinin İran sınırından kaçak yollarla yurda giriş yaptığı tespit edildi. Verilen bilgi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Uzunyol Mahallesi'nde bir ahırda yapılan aramada, 4 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Van'da kaçak avlanan 29,5 ton inci kefali ele geçirildiVan'da kaçak avlanan 29,5 ton inci kefali ele geçirildi
Beykoz'da PTT soygunu kameradaBeykoz'da PTT soygunu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.