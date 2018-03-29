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Van’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği ‘Şila’nın da katıldığı operasyonda 3 kilo 991 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mevkii’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek 21 plaka sayılı otomobil durduruldu.

Van’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekipleri, narkotik köpeği ‘Şila’nın da katıldığı operasyonda 3 kilo 991 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mevkii’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek 21 plaka sayılı otomobil durduruldu. Narkotik madde arama köpeği ‘Şila’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın koltuk arkalarına zulalanmış 8 paket halinde toplam 3 kilo 991 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.

Van’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’da 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

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