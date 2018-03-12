Van’da 40 bin TL değerinde kaçak mantar kapsülü ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL tutarında olan mantar tabancası kapsülü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Koçbaşı Mahallesi’nde başka bir olay ile ilgili araştırma yapıldığı sırada dere yatağında at izi ve emarelerinden şüphelenen Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, boş araziye bırakılmış çuvallar gördü. Çuvallar içerisinde yapılan kontrolde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 14 bin adet mantar tabancası kapsülü ele geçirilmiştir. Olayın fail veya failleri hakkında gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

Ayrıca Saray ilçesi sınır hattında konuşlu bulunan Rasim Çömez Piyade Hudut Karakolu Komutanlığınca Türkiye-İran sınır hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Türkiye tarafından İran tarafına, 1 at sırtında 1 şüpheli şahsın yasadışı yollardan geçmek üzere olduğu tespit edilerek, yapılan müdahale sonucu İran uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Yanında bulunan çuvallar içerisinde yapılan kontrol ve arama neticesinde, 955 adet çorap ele geçirildi. Olay hakkında gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine, Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca devam ediliyor.