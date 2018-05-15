Van'da 408 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, son bir ayda, 408 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılğı yaptığı belirlenen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İnsan tacirlerinden 3'ü tutuklandı.
Van'da, 14 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 408 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklandı. Kaçak göçmenlerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
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