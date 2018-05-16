Van'da 408 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da, son bir ayda, 408 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılğı yaptığı belirlenen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İnsan tacirlerinden 3'ü tutuklandı. Van'da, 14 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 408 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklandı. Kaçak göçmenlerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum