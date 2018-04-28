Van'da 41 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurdup arama yaptığı hafif ticari araçta, çuvallar içerisinde 41 kilo 230 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri plakası ve sürücüsü açıklanmayan hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila'nın da kullanıldığı aramada, aracın arka koltukları üzerinde bulunan çuvallarda, 81 paket halinde 41 kilo 230 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüsü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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