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Van'da 41,5 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 572 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 572 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Başkale İlçesi Kavurgalı Mahallesi'ndeki metruk bir binada uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Binada yapılan aramada, bir çuvalda, 80 paket halinde 41 kilo 572 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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