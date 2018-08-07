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Van'da 43 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 17:45 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 13'ü çocuk 43 kaçak göçmeni yakaladı.

Van'da 43 kaçak göçmen yakalandı

BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 13'ü çocuk 43 kaçak göçmeni yakaladı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında, İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde, yasa dışı yollardan sınırı geçen grubu tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan gruptakilerin Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlendi. 13'ü çocuk 43 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği saptandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Van'da 43 kaçak göçmen yakalandıVan'da 43 kaçak göçmen yakalandı

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