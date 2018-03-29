Van'da 51 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan, batı illerine uyuşturucu götürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucunun taşınacağı TIR'ı tespit ederek takibe aldı. TIR, Van- Erciş karayolu üzerinde durdurularak arama yapıldı. Aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.
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