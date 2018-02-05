Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılana aramada 57 kilo 270 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Bozo isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın tavanındaki bagaj kısmında çuvallar içerisinde 113 paket halinde 57 kilo 270 gram eroin maddesi ile 2 paket halinde 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor" denildi.
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