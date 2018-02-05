HABER

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 08:32 | Son Güncelleme

Van’da polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılana aramada 57 kilo 270 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı.

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılana aramada 57 kilo 270 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Bozo isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın tavanındaki bagaj kısmında çuvallar içerisinde 113 paket halinde 57 kilo 270 gram eroin maddesi ile 2 paket halinde 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor" denildi.

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.