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Van'da 57,5 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 57 dakika önce

VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinin Aşağıtulgalı Mahallesi'ne jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 57 kilo 445 gram eroin, 8 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İran'dan at sırtında Özalp'in Aşağıtulgalı Mahallesi'ne uyuşturucu ve kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine Van ve Özalp jandarma komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait ev ve ahırlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 57 kilo 445 gram eroin ile 8 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralarla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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