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Van'da 59 Afgan kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

VAN'ın Saray ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, 31'i çocuk, 59 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

Van'da 59 Afgan kaçak yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Saray ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, 31'i çocuk, 59 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.
Saray İlçesi Bakışık Mahallesi'ndeki Tamer Aydın Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup kaçağı tespit etti. Harekate geçen ekipler, 31'i çocuk 59 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçakların, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.

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