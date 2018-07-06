HABER

Van'da 6 ayda 2 ton 804 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 6 ayda düzenlenen 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin ele geçirilirken, 121 kişi tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ile depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da 6 ayda 2 ton 804 kilo eroin ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 6 ayda düzenlenen 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin ele geçirilirken, 121 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ile depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son 6 ayda düzenlediği 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin, 193 kilo 126 gram esrar, 36 kilo 454 gram metamfetamin ve 7 kilo 378 gram afyon sakızı ele geçirdi. Düzenlenen 139 operasyonda gözaltına alınan 134 şüpheliden 121'i ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Van'da 6 ayda 2 ton 804 kilo eroin ele geçirildiVan'da 6 ayda 2 ton 804 kilo eroin ele geçirildi

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
2 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı2 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Yemekten sonra rahatsızlanan 259 kişiden 4'ünün durum ağırYemekten sonra rahatsızlanan 259 kişiden 4'ünün durum ağır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.