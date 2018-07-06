Van'da 6 ayda 2 ton 804 kilo eroin ele geçirildi

VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 6 ayda düzenlenen 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin ele geçirilirken, 121 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ile depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son 6 ayda düzenlediği 139 operasyonda, 2 ton 804 kilo 639 gram eroin, 193 kilo 126 gram esrar, 36 kilo 454 gram metamfetamin ve 7 kilo 378 gram afyon sakızı ele geçirdi. Düzenlenen 139 operasyonda gözaltına alınan 134 şüpheliden 121'i ise tutuklandı.

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