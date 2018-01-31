Van'da 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da, jandarmanın kaçakçılara yönelik uygulamaları sürerken, Başkale ve Çaldıran ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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