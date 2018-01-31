Van'da 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'da, jandarmanın kaçakçılara yönelik uygulamaları sürerken, Başkale ve Çaldıran ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 6 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı
Suriye'de flaş iddia! İsrail de mi savaşa dahil oluyor?
Kastamonu’nda vahşet! Bu halde bulundular
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor