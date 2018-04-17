Van’da 6 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; D-300 karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Arama, koltukların içine zulalanmış vaziyette bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesi İran sınır hattında ise Güneşli Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan müdahale esnasında şüpheli şahıslar at üzerindeki yükleri atarak İran tarafına kaçtılar. Yapılan müdahale sonucunda, 4 bin 970 olmak üzere toplamda 6 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca faillerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.