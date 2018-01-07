Van'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurup arama yaptığı otomobilde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ö. ve K.Ö. hakkında yasal işlem yapıldı.

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