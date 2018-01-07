Van'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurup arama yaptığı otomobilde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ö. ve K.Ö. hakkında yasal işlem yapıldı.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde ağır konuştu
Kuzey Kore’den Güney’e 5 kişilik heyet! Üst düzey isimler var
Son dakika! İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama
Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri
Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum