HABER

Van'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 13:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurup arama yaptığı otomobilde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Özalp karayolu üzerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ö. ve K.Ö. hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

'F-16 ve Özel Kuvvetler ile sınırda UFO kovalanmış'

Sevenleri alana sığmadı! 'Mahmut Hoca' bu sloganlarla uğurlandı...

Sevenleri alana sığmadı! 'Mahmut Hoca' bu sloganlarla uğurlandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri

Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yem makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.