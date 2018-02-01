Van'da, 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye, Saray ve Gevaş ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda 6 bin 88 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Muradiye, Saray ve Gevaş ilçelerinde, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 6 bin 88 paket kaçak sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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