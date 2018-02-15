Van'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN"ın Merkez İpekyolu ilçesinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, 6 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bulunan Hacıbekir Mahallesi'ndeki iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 6 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. ve D.N. hakkında yasal işlem yapılıren, soruşturma sürüyor.

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